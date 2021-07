Ostia, donna in stato di agitazione tenta di strangolare una dottoressa al pronto soccorso, poi rompe una costola a un altro medico e lo prende a testate (Di sabato 17 luglio 2021) Ha dell’assurdo quanto accaduto lunedì 12 luglio intorno alle 16:00, presso il pronto soccorso dell’ospedale Grassi di Ostia: una dottoressa in servizio è stata aggredita da una donna in evidente stato di agitazione che ha tentato di strangolarla. La dottoressa è stata salvata dall’intervento del personale sanitario presente: evidenti le lesioni poi riscontrate a livello del giugulo. Nel tentativo di difendere la dottoressa, anche un secondo medico veniva ferito riportando una infrazione ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 17 luglio 2021) Ha dell’assurdo quanto accaduto lunedì 12 luglio intorno alle 16:00, presso ildell’ospedale Grassi di: unain servizio è stata aggredita da unain evidentediche hato di strangolarla. Laè stata salvata dall’intervento del personale sanitario presente: evidenti le lesioni poi riscontrate a livello del giugulo. Neltivo di difendere la, anche un secondoveniva ferito riportando una infrazione ...

Advertising

GHERARDIMAURO1 : RT @CorriereCitta: Ostia, donna in stato di agitazione tenta di strangolare una dottoressa al pronto soccorso, poi rompe una costola a un a… - CorriereCitta : Ostia, donna in stato di agitazione tenta di strangolare una dottoressa al pronto soccorso, poi rompe una costola a… - mauriziogabrie4 : Anche andando al mare ti trovi dietro di te queste agenti macellai forse in compagnia di un ufficiale di marina bar… -