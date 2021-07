Nandez-Inter | è destino Già tre anni fa tracce che sono quasi una sentenza

Advertising

FBiasin : #Nandez-#Inter: - I nerazzurri possono chiudere l'operazione solo con la formula del prestito. - Il giocatore inte… - Gazzetta_it : #calciomercato #Maran: 'Grinta, corsa, tecnica e duttilità. #Nandez è perfetto per l'@Inter' - AlfredoPedulla : #Nandez aspetta l’#Inter: si può anche in prestito con diritto e contropartite (#Dalbert e #Nainggolan, occhio anch… - Andri_kz83 : @Bubu_Inter Ti dirò, sostituire Hakimi è impossibile, a sto punto prendo Nandez vice Barella mi accontento di un downgrade a destra - Bubu_Inter : RT @MarcoBarzaghi: Durante l'intervallo a Lugano Avvistato Ausilio a colloquio con l'agente di #Nandez Pablo Bentancur -

Ultime Notizie dalla rete : Nandez Inter

L'valuta diversi profili per la fascia destra, alla ricerca della soluzione giusta per Simone Inzaghi. Il nome di Nahitanresta in prima filaL'è pronta a portare a termine operazioni importanti sugli esterni, dopo la cessione di Achraf Hakimi al PSG. I nerazzurri, dopo aver incassato dall'addio dell'esterno ...Lugano -, dove vedere l'amichevole Marotta: "? Non c'è trattiva oggi" Uno dei nomi associati ai nerazzurri è quello del centrocampista del Cagliari Nahitan Nández , questo il commento di ...Da Bellerin a Dimarco passando per Telles, Keita e Nandez: le parole dell’Amministratore delegato nerazzurro prima di Lugano-Inter. Giuseppe Marotta () Prima di Luga ...L'Arsenal fa muro su Bellerin: l'esterno spagnolo parte solo a titolo definitivo o con obbligo di riscatto per non meno di 17 milioni. L'amministratore delegato chiude a Nandez: Nessuna trattativa con ...