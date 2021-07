Monza choc | scaricano un camion partito dalla Romania e trovano sei profughi minorenni

(Di sabato 17 luglio 2021) La richiesta di intervento, si legge suToday, è scattata intorno alle 14.30 quando, in via Mascagni, sono giunte le pattuglie dei carabinieri della compagnia di Desio insieme ai soccorsi del ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Monza choc

leggo.it

La richiesta di intervento, si legge suToday, è scattata intorno alle 14.30 quando, in via Mascagni, sono giunte le pattuglie dei carabinieri della compagnia di Desio insieme ai soccorsi del ...A suo modo è un video '', perché lascia poco spazio alla fantasia e con un certo realismo, ... ci sarà la veloce striscia di cemento che collegherà la provincia di Varese con quella die ...Trovati sei cittadini stranieri all’interno del cassone di un camion arrivato venerdì mattina in una ditta di via Mascagni a Desio (Brianza). Si tratta di giovanissimi tra i 16 e ...Trovati sei cittadini stranieri all’interno del cassone di un camion arrivato venerdì mattina in una ditta di via Mascagni a Desio ...