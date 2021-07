Letta risponde picche alle pressioni sull ddl Zan | ' Salvini inaffidabile | andremo in parlamento'

(Di sabato 17 luglio 2021) Il segretario del Pd, Enrico, intervistato al Tg3 ad una domandaa proposta di Matteodi un incontro di mediazione sul ddl Zan all'esame del Senato, ha risposto: "non è l'...

Ultime Notizie dalla rete : Letta risponde

il Resto del Carlino

Quando gli viene chiesto se il Partito democratico accetterà l'offerta di Salvini al dialogo o andrà avanti a oltranza,ha osservato: "Salvini è lo stesso che sta appoggiando Orban che sta ...Il senatore Franco Mirabelli, capogruppo Pd in commissione Giustizia al Senato,così all'Adnkronos quando gli viene chiesto della nuova richiesta di un incontro ad Enricoda parte di ..."Faccio questa battaglia con grande determinazione, sono convinto che potremo vincere ma sono abituato ad essere di parola, se perdo ne trarrò le conseguenze: esistono i sì e i no, l'ho già fatto una ...Il segretario del Pd, Enrico Letta, intervistato al Tg3 ad una domanda sulla proposta di Matteo Salvini di un incontro di mediazione sul ddl Zan all'esame del Senato, ha risposto: "Salvini non è ...