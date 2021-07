Green pass, chi non lo ha rischia multe fino a 400 euro e chiusura dei locali per 5 giorni (Di sabato 17 luglio 2021) Sono ore decisive per quel concerne le nuove regole che delimiteranno l'uso del Green pass . Entro mercoledì della prossima settimana è prevista la cabina di regia che verrà convocata e presieduta dal ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 17 luglio 2021) Sono ore decisive per quel concerne le nuove regole che delimiteranno l'uso del. Entro mercoledì della prossima settimana è prevista la cabina di regia che verrà convocata e presieduta dal ...

RobertoBurioni : Prenotazioni per vaccini in Francia dopo che due giorni fa Macron ha detto che senza green pass si sta chiusi in ca… - borghi_claudio : Comunque che finaccia che ha fatto il corriere della sera. Ha aspettato l'ok del m5s al green pass ed è subito part… - borghi_claudio : Interessante, il simpatico @WRicciardi ha fatto retweet a questa notizia che dimostra che il green pass non serve a… - Celly671 : RT @borghi_claudio: 9) DOVE SI E' SPERIMENTATO IL GREEN PASS CI SONO STATI MIGLIAIA DI CONTAGI Ovvio. Il vaccinato può contagiare, se va i… - PersilQ : RT @borghi_claudio: 9) DOVE SI E' SPERIMENTATO IL GREEN PASS CI SONO STATI MIGLIAIA DI CONTAGI Ovvio. Il vaccinato può contagiare, se va i… -