Calcio, parole di fuoco di Wayne Bridge contro Roberto Mancini: “Speravo perdesse, non è un buon allenatore” (Di sabato 17 luglio 2021) Non si può andar d’accordo con tutti. Roberto Mancini, reduce dal trionfo agli Europei 2021 di Calcio nelle vesti di CT della Nazionale, sta ricevendo diverti attestati di stima: dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella al comune tifoso. L’aver portato la selezione del Bel Paese sul tetto d’Europa 53 anni dopo è qualcosa da rimarcare, al pari del fatto che il “Mancio” abbia proposto con la sua squadra un ottimo gioco, ricostruendo una compagine che veniva dalla cocente mancata qualificazione ai Mondiali 2018 in Russia. Mancini ha sicuramente provocato un grande dolore sportivo in Inghilterra, ma nello stesso tempo ... Leggi su oasport (Di sabato 17 luglio 2021) Non si può andar d’accordo con tutti., reduce dal trionfo agli Europei 2021 dinelle vesti di CT della Nazionale, sta ricevendo diverti attestati di stima: dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella al comune tifoso. L’aver portato la selezione del Bel Paese sul tetto d’Europa 53 anni dopo è qualcosa da rimarcare, al pari del fatto che il “Mancio” abbia proposto con la sua squadra un ottimo gioco, ricostruendo una compagine che veniva dalla cocente mancata qualificazione ai Mondiali 2018 in Russia.ha sicuramente provocato un grande dolore sportivo in Inghilterra, ma nello stesso tempo ...

Advertising

LiaCapizzi : 'Questa vittoria senza lui, così come senza Mancini e gli altri, non sarebbe niente. Lui è un esempio vivente, si a… - ZZiliani : In poche parole Zvonimir #Boban, responsabile calcio #UEFA, illustra alla #Gazzetta l’unica, semplice verità sulla… - sportli26181512 : 'Per me vale il Pizarro della Roma': Spalletti lancia il 'nuovo' Demme: 'Per me vale il Pizarro della Roma', Spalle… - OA_Sport : #CALCIO Gli inglesi faticano a mandar giù la sconfitta. Dopo le petizioni, ci sono le parole di fuoco di Bridge con… - sportli26181512 : Depay pronto per il Barcellona: 'Un sogno che si avvera': Le parole dell'olandese, che sarà presentato giovedì pros… -