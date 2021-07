ATP Newport 2021, Kevin Anderson supera Bublik e torna a giocare una finale; contro di lui la sorpresa Brooksby (Di domenica 18 luglio 2021) A Newport arriva la finale che non ci aspettavamo. L’erba del Rhode Island, che ospita l’ultimo torneo ATP sui prati della stagione 2021, renderà possibile domani la scrittura del trentacinquesimo diverso nome nell’albo d’oro. Ma, per come si erano messe le semifinali, i nomi che si giocheranno il trofeo non sono quelli che ci aspettavamo. Kevin Anderson torna in finale dopo due anni e mezzo battendo in rimonta Alexander Bublik, il numero 1 del seeding. In un match dove il servizio avrebbe ricoperto un ruolo chiave, il sudafricano parte malissimo ... Leggi su oasport (Di domenica 18 luglio 2021) Aarriva lache non ci aspettavamo. L’erba del Rhode Island, che ospita l’ultimo torneo ATP sui prati della stagione, renderà possibile domani la scrittura del trentacinquesimo diverso nome nell’albo d’oro. Ma, per come si erano messe le semifinali, i nomi che si giocheranno il trofeo non sono quelli che ci aspettavamo.indopo due anni e mezzo battendo in rimonta Alexander, il numero 1 del seeding. In un match dove il servizio avrebbe ricoperto un ruolo chiave, il sudafricano parte malissimo ...

