Alluvione in Germania, la corsa per salvare i superstiti: «Quella diga potrebbe crollare» (Di domenica 18 luglio 2021) Viaggio nella città della voragine. «Ma adesso iniziano a venir fuori tutti i danni strutturali, il terreno è intriso d’acqua, instabile». Più di 140 morti Leggi su corriere (Di domenica 18 luglio 2021) Viaggio nella città della voragine. «Ma adesso iniziano a venir fuori tutti i danni strutturali, il terreno è intriso d’acqua, instabile». Più di 140 morti

Advertising

Agenzia_Ansa : Alluvione in Germania, le immagini aeree della frana a Erftstadt-Blessem. Sale a oltre 100 il numero dei morti.… - sole24ore : Germania, la peggiore alluvione degli ultimi 100 anni rilancia il clima in campagna elettorale… - PaolaTavernaM5S : Quanto sta accadendo in Germania, Belgio, Olanda e Lussemburgo lascia senza parole. “L’alluvione del secolo” sta pr… - Nadia_hopppe1 : RT @_cieloitalia: 'Steinmeier parlava delle 130 vittine e dei dispersi in seguito all'alluvione, dietro di lui, non pensando di essere regi… - _cieloitalia : 'Steinmeier parlava delle 130 vittine e dei dispersi in seguito all'alluvione, dietro di lui, non pensando di esser… -