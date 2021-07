Webdoc | “This is Football” | il potere universale del calcio

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 16 luglio 2021) Mentre la nazionale italiana continua a festeggiare il suo miracolo azzurro dopo la vittoria agli Europei 2020 contro l’Inghilterra,, consiglia la docu-serieis, che esplora il fenomeno unico capace di rapire e unificare miliardi di persone in ogni angolo del globo: il. Conissi viaggia in sei puntate, dalle strade di Delhi fino agli stadi più rappresentativi d’Europa, dove si gioca la Champions League, passando per i campi del Ruanda post bellico. L’obiettivo è mostrare come ilpossa unire, ispirare, affascinare miliardi ...