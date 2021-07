Vezzali | “Cabina di regia e CTS detteranno tempi e modalità riapertura impianti al pubblico”

(Di venerdì 16 luglio 2021) ”Saranno ladidi Palazzo Chigi e le indicazioni che giungeranno dal Cts a dettare ie leper laal, in piena sicurezza, deglisportivi”. Queste le parole della Sottosegretaria allo Sport Valentinain merito alle numerose richieste didegliche provengono dalle diverse federazioni. L’ex campionessa di scherma ha poi aggiunto: “Già da tempo stiamo approfondendo la tematica con il Ministero della Salute per essere pronti a recepire le ...

Alladi regia dovrebbe prendere parte anche il sottosegretario con delega allo Sport Valentina: c'è da sciogliere il nodo sulla riapertura al chiuso di piscine e palestre. Per il nuoto ...Lunedì dunque ladi regia dovrebbe posticipare dal 24 maggio l'orario di rientro alle 23 (... Sulle paletre ottimista il sottosegretario con delega allo sport, Valentina: "Le riaperture ...