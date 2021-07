Paredes e Neymar a colloquio con Messi: svelato il motivo (Di venerdì 16 luglio 2021) Non solo la gioia di Messi o le lacrime di Neymar . Dopo la finale di Coppa America tra Argentina e Brasile , vinta dall'Albiceleste grazie al gol di Di Maria, le telecamere hanno pizzicato il ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 16 luglio 2021) Non solo la gioia dio le lacrime di. Dopo la finale di Coppa America tra Argentina e Brasile , vinta dall'Albiceleste grazie al gol di Di Maria, le telecamere hanno pizzicato il ...

Advertising

sportli26181512 : #Paredes e #Neymar a colloquio con #Messi: svelato il motivo: Dopo la finale di Coppa America non si è parlato di L… - LisaMap92 : @eterocromia_ Ossia?...Donnarumma?...Ma perchè vi preoccupate per una squadra che NON tifate?....poi mi piacerebbe… - PSG24hours : RT @OmniaFootball: Quindi Gigio Hakimi Ramos Kimpembe Marquinhos Di Maria Paredes Verratti Wijnaldum Mbappe Neymar Devo caricare su #PSG… - OmniaFootball : Quindi Gigio Hakimi Ramos Kimpembe Marquinhos Di Maria Paredes Verratti Wijnaldum Mbappe Neymar Devo caricare su… - Marcoortes : @spfczara Gigi donnarumma Theo Marquinhos Ramos Hakimi Verratti Paredes Neymar Di maria Mbappe Cr7 -