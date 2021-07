Onu, 75 bambini uccisi in Birmania e 1000 arrestati (Di venerdì 16 luglio 2021) Dal golpe militare in Birmania, "75 bambini sono stati uccisi, circa 1.000 detenuti arbitrariamente. Innumerevoli altri sono privati ;;delle cure mediche e dell'istruzione essenziali, secondo ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 16 luglio 2021) Dal golpe militare in, "75sono stati, circa 1.000 detenuti arbitrariamente. Innumerevoli altri sono privati ;;delle cure mediche e dell'istruzione essenziali, secondo ...

Advertising

Avvenire_Nei : Nell'anno del Covid. 23 milioni di bambini senza i vaccini di base, allarme Onu - Radio1Rai : ??#Brmania Dal golpe militare 75 bambini sono stati uccisi e circa 1.000 persone sono detenute arbitrariamente, seco… - rtl1025 : ?? Dal golpe militare in #Birmania, '75 bambini sono stati uccisi, circa 1.000 detenuti arbitrariamente. Innumerevol… - GINA32451015 : RT @chruggeriTg2: 23 milioni di bambini senza i vaccini di base, allarme #ONU - tonyoli8 : L'#Italia non ha nulla a che spartire con uno Stato d'#apartheid colpito da centinaia di Risoluzioni #ONU per crimi… -