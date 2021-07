“Non c’è più, non gli ho detto addio”. Paolo Conticini, tutto il suo dolore in diretta tv (Di venerdì 16 luglio 2021) Paolo Conticini, l’attore confessa il suo dolore ‘segreto’ in diretta tv. Commozione nello studio televisivo di Serena Autieri. Negli occhi della padrona di casa di Dedicato, tutta la delicatezza del racconto di Paolo Conticini, che rivela al pubblico di Rai1 il suo più grande “rimorso”. Un dolore segreto, quello che riguarda la vita privata dell’attore italiano, rivelato proprio davanti alle telecamere dello studio televisivo e un primo piano di Serena Autieri visibilmente commossa da quelle parole. Si riavvolge il nastro per Paolo ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 16 luglio 2021), l’attore confessa il suo‘segreto’ intv. Commozione nello studio televisivo di Serena Autieri. Negli occhi della padrona di casa di Dedicato, tutta la delicatezza del racconto di, che rivela al pubblico di Rai1 il suo più grande “rimorso”. Unsegreto, quello che riguarda la vita privata dell’attore italiano, rivelato proprio davanti alle telecamere dello studio televisivo e un primo piano di Serena Autieri visibilmente commossa da quelle parole. Si riavvolge il nastro per...

Advertising

RobertoBurioni : Ho sentito alcuni ristoratori opporsi al green pass. È una posizione autolesionista perché se questo virus molto pi… - CarloCalenda : La propaganda della sindaca Raggi è tipo circo Barnum. I soldi per i tram li ha stanziati il Governo 3 anni fa e il… - elio_vito : Alla Camera, la destra utilizzò argomenti beceri. In questi giorni, detto cose peggiori, false, strumentalizzato il… - ggukswingz : nel mio profilo c’è jungkook mancanza e sono in mb non entrate - LibralonEddi : RT @PontiBenedetto: 'ignorano che l'essenza della democrazia è fidarsi di chi sa' viviamo tempi interessanti (cit.), non c'è dubbio -

Ultime Notizie dalla rete : Non c’è Green Pass obbligatorio per bar e ristoranti, la protesta: "Non siamo controllori!" Prima Verona