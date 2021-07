Morto l’attore napoletano De Rienzo | l’omaggio della Rai al suo talento

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 16 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Libero Dese ne è andato. Un malore improvviso ha portato via nella nottea soli 44 anni. Figlio d’arte, suo padre Fiore è stato aiuto regista di Citto Maselli e autore Rai, Libero aveva vinto il Davide di Donatello nel 2002 con “Santa Maradona”. Tra i film indimenticabili di cui è stato interprete c’è ” Smetto quando voglio” del 2014 e ” A Tor Bella Monaca non piove mai” del 2019. La Rai oggi vuole rendergli omaggio, mandando in onda già nel primo pomeriggio, su Rai3 “Smetto quando voglio”, storia corale e divertente del regista Sidney Sonnino che vede De ...