Missionaria uccisa a colpi di machete: quattro gli arrestati (Di venerdì 16 luglio 2021) quattro persone sono state arrestate in Perù in quanto ritenuti i responsabili dell'omicidio di Nadia De Munari, la 50enne Missionaria laica, originaria di Schio. La donna morì il 24 aprile scorso per ... Leggi su vicenzatoday (Di venerdì 16 luglio 2021)persone sono state arrestate in Perù in quanto ritenuti i responsabili dell'omicidio di Nadia De Munari, la 50ennelaica, originaria di Schio. La donna morì il 24 aprile scorso per ...

Advertising

TViweb : New post: LEGGI LA NOTIZIA! Missionaria vicentina uccisa in Perù a colpi di machete: - AnsaVeneto : Uccisa in Perù: arrestate quattro persone per omicidio. Missionaria italiana venne aggredita nell'aprile scorso… - ilbassanese : Missionaria uccisa a colpi di machete: quattro gli arrestati - GiornaleVicenza : Svolta nelle indagini per l'omicidio della missionaria di Schio -