Marte ci piace sempre più: NASA prepara i motori nucleari per arrivarci in soli tre mesi (Di venerdì 16 luglio 2021) L’arrivo dell’uomo sul pianeta rosso è sempre più vicino ed avverrà in tempi sempre più rapidi. Vi spieghiamo quando e come. Per il momento abbiamo inviato in avanscoperta su Marte dei rover (by Adobestock)Dopo le numerose missioni esplorative portate a termine negli ultimi tempi dai rover Perseverance e Zurhong, ad esempio, ma anche dal piccolo drone-elicottero Ingenuity, adesso anche lo sbarco dell’uomo sul pianeta Rosso sembra finalmente sempre più vicino e con ogni probabilità richiederà dei tempi di viaggio sempre più brevi. E’ lo scenario che si sta aprendo in questi giorni, ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 16 luglio 2021) L’arrivo dell’uomo sul pianeta rosso èpiù vicino ed avverrà in tempipiù rapidi. Vi spieghiamo quando e come. Per il momento abbiamo inviato in avanscoperta sudei rover (by Adobestock)Dopo le numerose missioni esplorative portate a termine negli ultimi tempi dai rover Perseverance e Zurhong, ad esempio, ma anche dal piccolo drone-elicottero Ingenuity, adesso anche lo sbarco dell’uomo sul pianeta Rosso sembra finalmentepiù vicino e con ogni probabilità richiederà dei tempi di viaggiopiù brevi. E’ lo scenario che si sta aprendo in questi giorni, ...

Advertising

catkilos : @issecar @sataniized MARTE ARIETE È HNA CHART CHE MI PIACE MOLTO QUESTA PUNTO BADDEST BITCH - Michele97845747 : RT @DiegoA20_17_38: Quindi chi si è vaccinato è ignorante oppure un aspirante suicida, a cui piace fare la #cavia. Quelli intelligenti non… - CarriaggioM : RT @DiegoA20_17_38: Quindi chi si è vaccinato è ignorante oppure un aspirante suicida, a cui piace fare la #cavia. Quelli intelligenti non… - DiegoA20_17_38 : Quindi chi si è vaccinato è ignorante oppure un aspirante suicida, a cui piace fare la #cavia. Quelli intelligenti… - misamisameow : @75REZE CAP STELLIUM … bestie i hate to tell you this ma è il segno che mi piace di meno sbbsvsbsb però ti voglio b… -