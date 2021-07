Maglie, in auto con 50 grammi di cocaina: arrestato (Di venerdì 16 luglio 2021) Maglie - In macchina con cinquanta grammi di cocaina. Tanto è bastato per aprire le porte del carcere a Marco Minonne, 44enne fermato dai carabinieri della radiomobile durante un controllo. L'uomo è ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 16 luglio 2021)- In macchina con cinquantadi. Tanto è bastato per aprire le porte del carcere a Marco Minonne, 44enne fermato dai carabinieri della radiomobile durante un controllo. L'uomo è ...

