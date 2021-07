GFVip | confessioni per Giulia Salemi | “Devo essere sincera…”

Advertising

GiuseppeporroIt : Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò si lasciano andare ad alcune piccanti confessioni sulla loro vita di coppia… - IsaeChia : #GfVip 5, le confessioni h0t di Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga: “Siamo passione pura!” L’attrice svela anche un… -

Ultime Notizie dalla rete : GFVip confessioni

DailyNews 24

Proprio in merito alle precedentidi Natalia Paragoni , l'ex concorrente del Grande ... Bravo croccantino! Andrea ZellettaEvviva IComodini GIF from Andreazellettagfvip GIFs Cosa ...A partire dal 16 aprile, ogni venerdì su Mediaset Play arrivanotra amiche e condivisioni di make - up in salsa "Girl Power", nel primo programma condotto dall'influencer italo - persiana. Dopo il successo del Grande Fratello Vip, i riflettori si ...Proprio per amore del bambino la Gregoraci ha lasciato anticipatamente la casa del GF Vip, raggiungendo il figlio in tempo per le vacanze di Natale. Le confessioni sulla maternità Elisabetta Gregoraci ...In una recente intervista Walter Nudo ha confermato di voler tornare a lavorare in televisione, ma a un patto ben preciso ...