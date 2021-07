F.1, GP Gran Bretagna - Qualifiche: Hamilton beffa di un soffio Verstappen (Di venerdì 16 luglio 2021) Lewis Hamilton ha infiammato i 90 mila sulle tribune di Silverstone, conquistando la prima posizione nella sessione di Qualifiche del venerdì che lo farà partire davanti a tutti nella Sprint Qualifying Race di sabato pomeriggio. L'anglocaraibico ha fermato il cronometro sull'1:26.134, tempo che gli ha permesso di lasciarsi alle spalle Max Verstappen per soli 75 millesimi. In seconda fila, troviamo l'altra Mercedes di Valtteri Bottas e la Ferrari di Charles Leclerc. La Top10. Anche se la sessione di oggi ha deciso solo le posizioni di partenza della qualifica sprint di sabato pomeriggio e non ha alcuna valenza nelle statistiche ufficiali, ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 16 luglio 2021) Lewisha infiammato i 90 mila sulle tribune di Silverstone, conquistando la prima posizione nella sessione didel venerdì che lo farà partire davanti a tutti nella Sprint Qualifying Race di sabato pomeriggio. L'anglocaraibico ha fermato il cronometro sull'1:26.134, tempo che gli ha permesso di lasciarsi alle spalle Maxper soli 75 millesimi. In seconda fila, troviamo l'altra Mercedes di Valtteri Bottas e la Ferrari di Charles Leclerc. La Top10. Anche se la sessione di oggi ha deciso solo le posizioni di partenza della qualifica sprint di sabato pomeriggio e non ha alcuna valenza nelle statistiche ufficiali, ...

