(Di venerdì 16 luglio 2021)ha inciso unin occasione della nuova edizione di Battiti Live, anche se è talmente modificata che a cantare potrebbe pure essere Patrizia De Blanck. “Il progetto è nato abbastanza per scherzo con Alan” – ha dichiarato a SuperGuidaTv – “Con cui ho da sempre una sintonia innata. Ci siamo così lanciati in questo bellissimo progetto e sono molto contenta del risultato. Una cosa in cui non mi ero mai cimentata prima ma mi sono divertita tantissimo nel realizzarla. Se è solo una parentesi? Vedremo”. Ilè infatti stato inciso con Alan Palmieri, altro conduttore di Battiti ...

Advertising

MediasetPlay : Tantissimi ospiti e tante emozioni! Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri vi aspettano da martedì 13 luglio su… - zazoomblog : Elisabetta Gregoraci parla del suo nuovo singolo - #Elisabetta #Gregoraci #parla #nuovo - 9s6NRWM8WjqSdWg : Piu' guardo ely da settembre a oggi e più mi rendo conto che in tutti questi anni hanno descritto Elisabetta propri… - BITCHYFit : Elisabetta Gregoraci parla del suo nuovo singolo * - joanjettlomI : ignore #gfvip #tzvip #rosmello #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpaolo pretell… -

Ultime Notizie dalla rete : Elisabetta Gregoraci

Eccomi mentre leggo l'ennesima polemica su Twitter sollevata da alcuni fanatici:Gfvip GIF from Elisabettagregoracigfvip GIFssi è concessa un weekend a Gardaland in compagnia del suo bambino, Nathan Falco.e Nathan Falco Briatore sono partiti per Gardaland: a svelarlo è stata la ...Il vestito di Elisabetta Gregoraci scelto per la prima puntata di Battiti Live ha mandato in tilt diversi cantanti tra cui anche Irama ...il programma musicale di Italia 1 condotto da Elisabetta Gregoraci, che con Zorzi ha condiviso l’esperienza nella casa più spiata d’Italia, e Alan.