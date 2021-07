Canale 5: Benvenuti al Sud al posto della seconda replica di Uomini e Donne – Speciale La Scelta (Di venerdì 16 luglio 2021) Tina e Gianni Come potessero aspettarsi di più, è un mistero. Mercoledì scorso Canale 5 ha replicato Uomini e Donne – Speciale La Scelta ottenendo appena 1.154.000 spettatori pari al 7.7%. Una Scelta bizzarra, non quella del tronista Lorenzo, ma quella dei vertici Mediaset, visto che si trattava di un programma di oltre 2 anni fa, rivolto ad un pubblico (del daytime) “chiuso” e che ne straconosce il finale. Se da palinsesto, per il prossimo mercoledì, era prevista la seconda replica, così non sarà. Il 21 luglio, Canale ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 16 luglio 2021) Tina e Gianni Come potessero aspettarsi di più, è un mistero. Mercoledì scorso5 hatoLaottenendo appena 1.154.000 spettatori pari al 7.7%. Unabizzarra, non quella del tronista Lorenzo, ma quella dei vertici Mediaset, visto che si trattava di un programma di oltre 2 anni fa, rivolto ad un pubblico (del daytime) “chiuso” e che ne straconosce il finale. Se da palinsesto, per il prossimo mercoledì, era prevista la, così non sarà. Il 21 luglio,...

