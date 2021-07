Calciomercato Udinese, è fatta per Glik (Di venerdì 16 luglio 2021) UDINE - Arriva il secondo rinforzo per l' Udinese di Luca Gotti dopo l'ufficialità dell'acquisto del giovane Destiny Udogie (18) dal Verona . Si tratta di un altro difensore, stavolta esperto come ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 16 luglio 2021) UDINE - Arriva il secondo rinforzo per l'di Luca Gotti dopo l'ufficialità dell'acquisto del giovane Destiny Udogie (18) dal Verona . Si tratta di un altro difensore, stavolta esperto come ...

Advertising

DiMarzio : #Udinese, in arrivo #Glik dal #Benevento - DiMarzio : #Calciomercato | De Paul saluta l'#Udinese: è un nuovo giocatore dell'#AtleticoMadrid - sportli26181512 : Calciomercato Udinese, è fatta per Glik: Dopo Udogie dal Verona ecco un altro rinforzo in difesa per Gotti. Per il… - magica_pro : #ProVercelli, la scheda di Manuel #Gasparini - calciomercatogp : Oltre all’#Udinese , #Simy interessa anche alla #Salernitana #calciomercatogp #calciomercato -