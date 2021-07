Bucciantini: "Insigne un giocatore clamoroso, De Laurentiis non sbaglia" (Di venerdì 16 luglio 2021) Marco Bucciantini, giornalista e opinionista Sky, ha parlato ai microfoni di Radio Marte del caso Insigne, dispensando complimenti al capitano del Napoli: Insigne? De Laurentiis non le sbaglia le cose, qui si parla di un giocatore che ha fatto 35 tra gol e assist, l'esterno del calcio europeo che ha fatto più quantità nel calcio offensivo. Qualcuno trovi qualche altro giocatore con gli stessi numeri. A volte sbaglia la giocata ma fa sempre la cosa giusta, giocatore preziosissimo e nessun'allenatore lo mette mai in discussione. La ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 16 luglio 2021) Marco, giornalista e opinionista Sky, ha parlato ai microfoni di Radio Marte del caso, dispensando complimenti al capitano del Napoli:? Denon lele cose, qui si parla di unche ha fatto 35 tra gol e assist, l'esterno del calcio europeo che ha fatto più quantità nel calcio offensivo. Qualcuno trovi qualche altrocon gli stessi numeri. A voltela giocata ma fa sempre la cosa giusta,preziosissimo e nessun'allenatore lo mette mai in discussione. La ...

