Aragami 2 a tutto stealth e combattimenti in un nuovo video gameplay

(Di venerdì 16 luglio 2021) Lince Works, lo studio sviluppatore di2, ha presentato unche mostra il rinnovato sistema di combattimento e i miglioramenti nello. Nel corso di quasi 9 minuti, lo studio passa in rassegna gli omicidi furtivi, nascosti nella vegetazione, nelle ombre o nelle alture, che ci permetteranno di avanzare attraverso uno scenario ricco di possibilità. "La furtività è il fondamento dell'esperienza die ora i giocatori avranno più mobilità in modo da potersi muovere rapidamente da un'ombra all'altra", afferma lo studio, che ricorda anche che al di fuori della furtività questi ...

...questo 'battesimo di fuoco' meno letale rispetto a quanto vissuto dagli sterminatori di. ... una scelta che in via delrecente abbiamo potuto rivivere nel glorioso remake di Resident Evil ...È parecchio tempo che non vedo un titolo stealth d'azione convincente come2 , ma questo ... Un mondo colorato eda esplorare che sembra essere uscito da un cartone animato Pixar e un ...Lince Works, lo studio sviluppatore di Aragami 2, ha presentato un video gameplay che mostra il rinnovato sistema di combattimento e i miglioramenti nello stealth. Nel corso di quasi 9 minuti, lo stud ...Ispirandoci ai migliori giochi d’azione, Aragami 2 offre combattimenti basati sulle abilità, potrete attuare le più disparate strategie contro i nemici. Gli assassini sono letali nell’ombra ma ...