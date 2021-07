Alluvione in Germania e Belgio, oltre 100 vittime e più di mille dispersi: ‘Ruscelli diventati fiumi in piena’. Seehofer: ‘Colpa della crisi climatica’ (Di venerdì 16 luglio 2021) Si aggrava di ora in ora la situazione nelle due regioni del Nord della Germania devastate dalle alluvioni: secondo l’ultimo aggiornamento delle autorità sono almeno 93 le vittime e 1.300 i dispersi. Un fenomeno definito dai media di “proporzioni storiche” e che ha colpito anche le zone confinanti di Belgio, Lussemburgo e Olanda, dove ci sono almeno altri 12 morti e migliaia di persone da ore senza corrente. Il ministro dell’Interno, Horst Seehofer, ha ribadito, come già dichiarato da altri membri del governo, che “nessuno può dubitare che questa catastrofe sia legata alla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 luglio 2021) Si aggrava di ora in ora la situazione nelle due regioni del Norddevastate dalle alluvioni: secondo l’ultimo aggiornamento delle autorità sono almeno 93 lee 1.300 i. Un fenomeno definito dai media di “proporzioni storiche” e che ha colpito anche le zone confinanti di, Lussemburgo e Olanda, dove ci sono almeno altri 12 morti e migliaia di persone da ore senza corrente. Il ministro dell’Interno, Horst, ha ribadito, come già dichiarato da altri membri del governo, che “nessuno può dubitare che questa catastrofe sia legata alla ...

lapoelkann_ : In queste ore una forte alluvione ha messo in ginocchio la Germania. Vorrei esprimere la vicinanza e la solidarietà… - petergomezblog : Germania, alluvione devasta due regioni: almeno 42 morti e decine di dispersi. Merkel: “È una catastrofe”. La minis… - TeresaBellanova : La mia vicinanza al popolo tedesco per la terribile alluvione che ha colpito la Germania e il centro Europa, provoc… - qnazionale : Alluvione in Germania: perché cadono piogge così violente e sempre più spesso - BreakingItalyNe : GERMANIA: Alluvione nell'ovest del Paese: Sale a 93 morti, nuova frana con morti e dispersi a Erftstadt-Blessem -