Vacanze in «baracca» | wild e romantiche

(Di giovedì 15 luglio 2021) Dimenticate gli hotel di lusso nel senso comune del termine, la tendenza è quella di trascorrere una vacanza in un eco-resort o in una «tiny house» dal fasto discreto, lontano da tutto e da tutti, a contatto con la natura incontaminata. I servizi? A cinque stelle.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Vacanze baracca

Traveller Italia

...delle ferie gli sta dando alla testa e vuole che sia tutto apposto prima di chiuderee ... Intanto con Giove e Nettuno allo zenit, continuerete a fantasticare sullee sui grandi progetti ...Se in procinto di partire lebadate che tutto sia a posto mentre se ancora a casina ve la ... piantandoe burattini, partono per altri lidi e quest'anno le ferie ve le meritate ...Capanni nella foresta, nascondigli eco sostenibili e ‘tiny house’. Per ritrovare il contatto con la natura e riscoprire i bisogni essenziali. Senza rinunciare ai comfort ...