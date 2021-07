Nintendo Switch dilaga nelle classifiche giapponesi, PS5 e Xbox Series X ferme al palo – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di giovedì 15 luglio 2021) Altra settimana, altre classifiche giapponesi monocolore Nintendo Switch, con le altre console che stanno ferme al palo mentre quella della casa di Mario dilaga.. Altra settimana, altre classifiche giapponesi dominate da Nintendo Switch e dai suoi giochi, in particolare Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, che debutta in prima posizione con 137.676 copie vendute, ed eBaseball Pro Baseball Spirits 2021: Grand Slam di Konami, che esordisce in seconda posizione con 106.597 copie vendute. ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 15 luglio 2021) Altra settimana, altremonocolore, con le altreche stannoalmentre quella della casa di Mario.. Altra settimana, altredominate dae dai suoi giochi, in particolare Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, che debutta in prima posizione con 137.676 copie vendute, ed eBaseball Pro Baseball Spirits 2021: Grand Slam di Konami, che esordisce in seconda posizione con 106.597 copie vendute. ...

