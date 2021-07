Napoli | ancora violenza | ragazza rapinata e sbattuta a terra per lo smarthone Due in manette

(Di giovedì 15 luglio 2021)da due malviventi in zona Corso Umberto. Indue giovani. Si tratta di un 17enne e di un 19enne.: arrestati due malviventi Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale diin via dei Cimbri sono stati avvicinati da due persone L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

infoitsport : Napoli, partenza a fari spenti: ma i tifosi ancora pensano al Verona - Pacos05990547 : @sscnapoli Ma quelli che spaccano i coglioni con le magliette, magari il napoli ha ancora il contratto con la kappa - AAngelo1994 : @Dario_Paparo Stai parlando con gente dai 15 ai 18 anni, quando il Napoli era in C ancora dovevano nascere - cosoblu : @FBiasin Io sono d'accordo, ma è assurdo che il Milan sia sopra al Napoli. Hanno perso due perni della squadra dell… - Carmela_oltre : RT @BeppeGiulietti: -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli ancora

NapoliToday

Grazie alle caratteristiche del business alimentare e primache si concretizzassero gli SDG ... Abbiamo ora un programma di nuove aperture nelle stazioni di, Roma, Torino, Firenze e ...... e un 33enne di Afragola () e un 17enne di Cardito (). Dovranno ora rispondere dei ... I militari dell'Arma li hanno sorpresi mentre eranoall'interno del furgone dal quale a breve ...Nulla si è invece ancora mosso sul fronte acquisti e anche per questo la partenza del Napoli è a fari spenti, 53 dopo l’elettroshock della partita contro il Verona. Toccherà a De Laurentiis, al nuovo ...Goletta Verde approda in Campania e presenta il rapporto “L’insensata corsa al gas dell’Italia”, per raccontare i numeri che non giustificano l’apertura e G20, Vedi Napoli e poi muoviti! Un mega stris ...