Morandi in rosa nel video di ‘L’allegria’, una fan: «Dai una mano al Ddl Zan?». Lui ribatte: «Magari bastasse un vestito» (Di venerdì 16 luglio 2021) Il garbo di Gianni Morandi nelle risposte ai fan sui social è cosa nota ormai da anni. E dopo la pubblicazione del video di L’Allegria, il tormentone estivo realizzato con Jovanotti, alcuni fan pare abbiano prestato particolare attenzione e siano rimasti particolarmente colpiti dalla mise del Gianni nazionale. Nel video Morandi si presenta di rosa vestito, con una camicia nera, e il braccio ancora fasciato per proteggere le ustioni causate dall’incidente dello scorso marzo, quando cadde tra le fiamme mentre bruciava delle sterpaglie in campagna. E in uno dei suoi quotidiani post, ... Leggi su open.online (Di venerdì 16 luglio 2021) Il garbo di Gianninelle risposte ai fan sui social è cosa nota ormai da anni. E dopo la pubblicazione deldi L’Allegria, il tormentone estivo realizzato con Jovanotti, alcuni fan pare abbiano prestato particolare attenzione e siano rimasti particolarmente colpiti dalla mise del Gianni nazionale. Nelsi presenta di, con una camicia nera, e il braccio ancora fasciato per proteggere le ustioni causate dall’incidente dello scorso marzo, quando cadde tra le fiamme mentre bruciava delle sterpaglie in campagna. E in uno dei suoi quotidiani post, ...

