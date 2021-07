Maltempo in Germania, case spazzate via da inondazione: 50 dispersi e 4 morti (Di giovedì 15 luglio 2021) Berlino - Devastante ondata di Maltempo in Germania . Sono almeno quattro le persone che hanno perso la vita a seguito delle forti piogge e delle inondazioni che si sono registrate nella Germania ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 15 luglio 2021) Berlino - Devastante ondata diin. Sono almeno quattro le persone che hanno perso la vita a seguito delle forti piogge e delle inondazioni che si sono registrate nella...

Agenzia_Ansa : Maltempo in Germania, 4 morti e 50 dispersi a ovest del Paese #ANSA - MediasetTgcom24 : Maltempo in Germania: 4 morti e 50 dispersi a ovest del Paese #maltempo - RaiNews : Segnalati centinaia di allagamenti in abitazioni - zazoomblog : Maltempo in Germania piogge e inondazioni: almeno 4 morti e 50 dispersi nellovest del paese - #Maltempo #Germania… - Righeblu : RT @SkyTG24: Maltempo, piogge e inondazioni in Germania: 4 morti, tra 50 e 60 dispersi -