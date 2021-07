La Germania non riesce a trovare 22 giocatori per formare la squadra di calcio olimpica (Di giovedì 15 luglio 2021) da portare a Tokyo. L’allenatore dell’Under 21 Stefan Kuntz dice di aver chiamato tutta la rubrica, e fatto il pieno di “no”. La rosa, aumentata a 22 a causa della pandemia, è coperta solo per 18 posti compresi i 3 portieri. Ne mancano ancora quattro. Erano 19, ma poi è saltato anche Ismail Jakobs, che ha deciso di non partecipare a causa del suo passaggio dal Colonia al Monaco, in Francia. “Abbiamo dovuto creare una lista di 100 giocatori a gennaio – dice Kuntz – e possiamo attingere solo da quella. Abbiamo chiamato tutti i giocatori di questa lista o parlato con i club e ne restano solo 18 a disposizione”. Il fatto che ci siano solo 15 possibili ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 15 luglio 2021) da portare a Tokyo. L’allenatore dell’Under 21 Stefan Kuntz dice di aver chiamato tutta la rubrica, e fatto il pieno di “no”. La rosa, aumentata a 22 a causa della pandemia, è coperta solo per 18 posti compresi i 3 portieri. Ne mancano ancora quattro. Erano 19, ma poi è saltato anche Ismail Jakobs, che ha deciso di non partecipare a causa del suo passaggio dal Colonia al Monaco, in Francia. “Abbiamo dovuto creare una lista di 100a gennaio – dice Kuntz – e possiamo attingere solo da quella. Abbiamo chiamato tutti idi questa lista o parlato con i club e ne restano solo 18 a disposizione”. Il fatto che ci siano solo 15 possibili ...

