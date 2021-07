I dubbi di Max (Di giovedì 15 luglio 2021) E’ iniziata ufficialmente la nuova stagione della Juventus, l’obiettivo è quello di riscattare gli ultimi deludenti risultati. I bianconeri hanno conquistato due trofei, la Supercoppa e la Coppa Italia, ma il rendimento in Serie A e Champions League non è stato di certo all’altezza. La Vecchia Signora ha deciso di concludere il rapporto con Andrea Pirlo e al suo posto è stato ufficializzato il ritorno di Massimiliano Allegri. Il livornese non ha bisogno di presentazioni, è uno dei migliori allenatori in circolazione e nelle ultime due stagioni si è aggiornato, adesso è pronto per un livello ancora più alto. La Juventus dovrà tornare a lottare per lo scudetto e raggiungere il miglior ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 15 luglio 2021) E’ iniziata ufficialmente la nuova stagione della Juventus, l’obiettivo è quello di riscattare gli ultimi deludenti risultati. I bianconeri hanno conquistato due trofei, la Supercoppa e la Coppa Italia, ma il rendimento in Serie A e Champions League non è stato di certo all’altezza. La Vecchia Signora ha deciso di concludere il rapporto con Andrea Pirlo e al suo posto è stato ufficializzato il ritorno di Massimiliano Allegri. Il livornese non ha bisogno di presentazioni, è uno dei migliori allenatori in circolazione e nelle ultime due stagioni si è aggiornato, adesso è pronto per un livello ancora più alto. La Juventus dovrà tornare a lottare per lo scudetto e raggiungere il miglior ...

Ultime Notizie dalla rete : dubbi Max Juve, parte il conto alla rovescia per Ronaldo: se arriva alla Continassa diventa incedibile Il 25 luglio Cristiano Ronaldo dovrebbe tornare alla Continassa per unirsi al gruppo di Max Allegri. IL RIASSUNTO - Dove nascono le certezze di Nedved iniziano anche i dubbi palesati un paio di ...

"Allegri uomo giusto. Perché mai la Juventus lo ha mollato?" Evelina Christillin non ha dubbi a dar manforte al partito di Massimiliano. "Allo scudetto ci credo perche considero Max il nostro valore aggiunto. Torna a Torino con una grande patente di fiducia, ...

F1 | Vasseur non ha dubbi: “Hamilton lotterà fino alla fine per il mondiale” In una chiacchierata concessa alle colonne del sito Racingnews365.com, Frederic Vasseur ha parlato della lotta mondiale tra Lewis Hamilton e Max Verstappen, precisando come l’inglese non si ...

