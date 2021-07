Green pass, partiti e Regioni divisi sull'utilizzo del certificato (Di giovedì 15 luglio 2021) Lombardia e Veneto contrarie. Nella maggioranza frenano Lega e M5s. Ricciardi: "Solo dopo le due dosi di vaccino". Gelmini. "La variante Delta ci preoccupa e quindi credo che si debba trovare una via italiana all'utilizzo ampio del Green pass". Toti: "Green pass utile per convincere i più indolenti" Leggi su rainews (Di giovedì 15 luglio 2021) Lombardia e Veneto contrarie. Nella maggioranza frenano Lega e M5s. Ricciardi: "Solo dopo le due dosi di vaccino". Gelmini. "La variante Delta ci preoccupa e quindi credo che si debba trovare una via italiana all'ampio del". Toti: "utile per convincere i più indolenti"

