Gli hacker di REvil vanno offline. Cosa si muove tra Usa e Russia? (Di giovedì 15 luglio 2021) QualCosa si muove sul fronte ransomware. REvil, la gang di cyber-ricattatori più attiva al mondo, è scomparsa improvvisamente dalla faccia della rete. E il tempismo sembra troppo perfetto per considerare l’evento una coincidenza, data la tensione tra Stati Uniti e Russia sulla questione cibersicurezza e l’incontro di alto livello tra alti funzionari della Casa Bianca e del Cremlino in agenda per ieri pomeriggio. Ci sono diverse spiegazioni per la scomparsa di REvil. Forse gli hacker hanno scelto di ritirarsi, data l’attenzione mediatica a cui sono sottoposti da mesi, e non si esclude che ... Leggi su formiche (Di giovedì 15 luglio 2021) Qualsisul fronte ransomware., la gang di cyber-ricattatori più attiva al mondo, è scomparsa improvvisamente dalla faccia della rete. E il tempismo sembra troppo perfetto per considerare l’evento una coincidenza, data la tensione tra Stati Uniti esulla questione cibersicurezza e l’incontro di alto livello tra alti funzionari della Casa Bianca e del Cremlino in agenda per ieri pomeriggio. Ci sono diverse spiegazioni per la scomparsa di. Forse glihanno scelto di ritirarsi, data l’attenzione mediatica a cui sono sottoposti da mesi, e non si esclude che ...

