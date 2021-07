Covid, Speranza: “Continueremo a verificare passo passo i parametri” (Di giovedì 15 luglio 2021) Il sottosegretario Pierpaolo Sileri comunica che: “l’attuale sistema ci ha permesso di arrivare alla riaperture in sicurezza”. E scoraggia il ritorno alle restrizioni poichè: “Il numero dei contagi è ancora esiguo, finché non si esprime con un aumento dei ricoveri, e al momento non è questo il caso, non vedo perché fare dei passi indietro”. Il ministro della Salute, Roberto su Quotidianpost. Leggi su quotidianpost (Di giovedì 15 luglio 2021) Il sottosegretario Pierpaolo Sileri comunica che: “l’attuale sistema ci ha permesso di arrivare alla riaperture in sicurezza”. E scoraggia il ritorno alle restrizioni poichè: “Il numero dei contagi è ancora esiguo, finché non si esprime con un aumento dei ricoveri, e al momento non è questo il caso, non vedo perché fare dei passi indietro”. Il ministro della Salute, Roberto su Quotidianpost.

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Siamo attrezzati per la terza dose, ma credo che sia più un richiamo. Non si sa ancora della reale necessità, ma n… - fleinaudi : La lettera aperta del nostro @andreapruitic, CdA #FLE, al Ministro @robersperanza sul dato dei deceduti post vaccin… - QuotidianPost : Covid, Speranza: “Continueremo a verificare passo passo i parametri” - joem5s : BENISSIMO!!!??????Covid, Speranza colpisce gli italiani: “Chiusure ad agosto solo per i non vaccinati” - Alien1it : @roby_italy_51 @YouTube #Speranza e i virologi da salotto TV H24 ha detto di curare il #Covid con tachipirina e vig… -