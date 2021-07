“Con la riforma Cartabia meno carcere e più pene alternative? Il sistema è impreparato, si rischia una deriva criminogena” (Di giovedì 15 luglio 2021) Un sistema con meno carcere e più pene alternative alla detenzione: domiciliari, semilibertà, lavori socialmente utili. E poi più spazio alla cosiddetta giustizia riparativa: chi ha commesso il reato ripara il danno causato alla vittima. È questa la giustizia immaginata da Marta Cartabia, la guardasigilli che nelle scorse ore ha inviato alla competente commissione della Camera gli emendamenti alla legge delega che riforma il processo penale. A parte la contestata riforma della prescrizione – che vara un sistema d’improcedibilità per i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 luglio 2021) Uncone piùalla detenzione: domiciliari, semilibertà, lavori socialmente utili. E poi più spazio alla cosiddetta giustizia riparativa: chi ha commesso il reato ripara il danno causato alla vittima. È questa la giustizia immaginata da Marta, la guardasigilli che nelle scorse ore ha inviato alla competente commissione della Camera gli emendamenti alla legge delega cheil processo penale. A parte la contestatadella prescrizione – che vara und’improcedibilità per i ...

matteosalvinimi : Priorità emerse nell'incontro molto positivo di stamane con il presidente Draghi anche la riforma fiscale con tagli… - capuanogio : La #SerieA sta studiando un dossier Deloitte per ipotizzare una riforma del suo formato entro il 2024: riduzione a… - IlContiAndrea : Meno male che è stata approvata la riforma per estendere il voto al #Senato ai 18enni. Con la speranza di non senti… - fattoquotidiano : “Con la riforma Cartabia meno carcere e più pene alternative? Il sistema è impreparato, si rischia una deriva crimi… - VeroDeRomanis : RT @OGiannino: Sempre grazie a @VeroDeRomanis: col vergognoso 49% di occupazione femminile, è pia illusione credere di risolvere la piaga c… -