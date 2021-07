Advertising

zazoomblog : Arrestato 20enne a Matera per aver rapinato una donna nei Sassi - #Arrestato #20enne #Matera #rapinato - cronachelucane : RAPINA UNA DONNA TRA I SASSI, ARRESTATO - Matera: il 20enne segue la vittima mentre fa jogging e con pistola e capp… - Giorno_Cremona : Cremona, insieme ad altri massacrò di botte un 20enne: arrestato giovane marocchino - zazoomblog : Cremona insieme ad altri massacrò di botte un 20enne: arrestato giovane marocchino - #Cremona #insieme #altri… - baritoday : Violenta lite in famiglia, aggredisce i genitori poi si scaglia con calci e spinte contro i carabinieri: arrestato… -

Ultime Notizie dalla rete : Arrestato 20enne

BariToday

... a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato unbrindisino, per oltraggio a pubblico ... L', al termine delle formalità di rito, è stato rimesso in libertà su disposizione dall'...... da anni inghiottito nel tunnel della tossicodipendenza, tanto che nel 2013, poco più che, era statoperché trovato in possesso di una vera e propria 'serra' di marijuna. ...A Matera, in esecuzione dell’ordinanza applicativa disposta dal Gip del Tribunale di Matera, agenti della Squadra Mobile della Questura hanno posto agli arresti domiciliari un giovane di 20 anni, rite ...Cremona - Ha massacrato un connazionale di botte nel novembre scorso. Un giovane marocchino di 22 anni, K.M., è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. A seguito di articolate indagini condo ...