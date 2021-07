Red Dead Redemption 2 | performance migliorate con il DLSS

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Con l’ultimo aggiornamento rilasciato da Nvidia, Red2 aggiunge il supporto alsu PC con notevoli miglioramenti nelleCon l’ultimo update contenutistico The Blood Money rilasciato nella giornata di ieri, sono state aggiunte diverse missioni. I giocatori possono ora partecipare, in solo o in coop, a ulteriori rapine ed estorsioni in giro per tutta la mappa di gioco. Le nuovi missioni possono essere accettate direttamente dal braccio destro di Angelo Bronte, Guido Martelli. A poca distanza da The Blood Money, il gioco si aggiorna di nuovo e questa volta le novità riguardano il lato tecnico ...