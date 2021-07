Patrick Zaki: altri 45 giorni di carcere per lo studente (Di mercoledì 14 luglio 2021) Patrick Zaki ha ricevuto il rinvio a giudizio in Egitto. Lo studente è sotto arresto già dal Febbraio 2020 Ancora una volta, siamo punto e a capo. L’Odissea di Patrick Zaki sembra non avere minimamente fine. Lo studente egiziano dell’Università Alma Mater di Bologna è stato arrestato nel febbraio dell’anno scorso per propaganda sovversiva su Internet. Lui sarà detenuto per ulteriori quarantacinque giorni in custodia cautelare. A riferirlo all’ANSA è stata Lobna Darwish, una rappresentante dell’Ong EIPR (“l’Iniziativa egiziana per i diritti personali”). “Mi chiedo ... Leggi su zon (Di mercoledì 14 luglio 2021)ha ricevuto il rinvio a giudizio in Egitto. Loè sotto arresto già dal Febbraio 2020 Ancora una volta, siamo punto e a capo. L’Odissea disembra non avere minimamente fine. Loegiziano dell’Università Alma Mater di Bologna è stato arrestato nel febbraio dell’anno scorso per propaganda sovversiva su Internet. Lui sarà detenuto per ulteriori quarantacinquein custodia cautelare. A riferirlo all’ANSA è stata Lobna Darwish, una rappresentante dell’Ong EIPR (“l’Iniziativa egiziana per i diritti personali”). “Mi chiedo ...

Advertising

fattoquotidiano : Patrick Zaki, custodia in carcere rinnovata per altri 45 giorni. Amnesty: “Sentenza crudele, il governo italiano co… - HuffPostItalia : Altri 45 giorni dietro le sbarre per Patrick Zaki. Lo studente è in carcere da 523 giorni - valigiablu : Per salvare Patrick Zaki serve un deciso cambio di passo da parte del governo italiano nei confronti dell’Egitto |… - SergioBrasini : RT @amnestyitalia: Ci sono volute 48 ore per conoscere un esito che purtroppo molti davamo per scontato, una sentenza ancora una volta crud… - Vincenz25680846 : RT @SkyTG24: Zaki, altri 45 giorni di custodia cautelare -