Mirabelli Pd | Nessun accordo Ma è certo che slitta a settembre

(Di mercoledì 14 luglio 2021) "Noi non ci siamo mai chiusi al dialogo con il Centrodestra, è il Centrodestra che otto mesi parla solo di come affossare questa legge". Lo afferma ad Affaritaliani.it il vice-capogruppo del Partito Democratico al Senato Francodopo che, sul Ddl Zan, la richiesta... Segui su affaritaliani.it

Advertising

Fottimadr3Jones : @masolinismo Si merita fassone, mirabelli e il cinese che spendono milioni su milioni, indebitano il club e non ti… -

Ultime Notizie dalla rete : Mirabelli Nessun

Adnkronos

Il Pd va avanti nonostante i numeri risicati? 'In questo momento non ci sono le condizioni per un accordo, le proposte del Centrodestra sono totalmente irricevibili', spiega. 'Finora hanno ...... no ad entrambe le pregiudiziali di costituzionalità sollevate ,accordo su testo condiviso ... La decisione ultima la prendo io" , reagisce la Presidente del Senato replicando a Pd () ...I funerali del giovane morto la notte della festa per Euro2020. Poco dopo un'altra tragedia della strada. Le vittime sono due giovani di Mirabella.Roma, 14 lug. (Adnkronos) - "Il concetto di identità di genere non è una cosa astratta, esiste nelle sentenze della Corte costituzionale, c'è nelle leggi italiane, c'è nei trattati internazionali, c'è ...