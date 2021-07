L’intervista di Meghan Markle e di Harry con Oprah Winfrey è candidata agli Emmy 2021 (Di mercoledì 14 luglio 2021) Questa volta è il caso di dirlo: come loro nessuno mai. Mentre The Crown, Bridgerton e The Mandalorian sono impegnati a contare chi ha ricevuto più candidature, spulciando la lunghissima lista delle nomination agli Emmy spiccano due nomi mai visti primi. Meghan Markle e il principe Harry. La coppia ribelle è riuscita in un’altra impresa. Sono i primi reali in competizione per gli Oscar della tv americana. L’intervista della discordia. Quella che ha fatto esplodere la famiglia reale britannica. L’ennesimo colpo di Oprah Winfrey. La chiacchierata di ... Leggi su amica (Di mercoledì 14 luglio 2021) Questa volta è il caso di dirlo: come loro nessuno mai. Mentre The Crown, Bridgerton e The Mandalorian sono impegnati a contare chi ha ricevuto più candidature, spulciando la lunghissima lista delle nominationspiccano due nomi mai visti primi.e il principe. La coppia ribelle è riuscita in un’altra impresa. Sono i primi reali in competizione per gli Oscar della tv americana.della discordia. Quella che ha fatto esplodere la famiglia reale britannica. L’ennesimo colpo di. La chiacchierata di ...

