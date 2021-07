L’Europa resta al palo. Focus su inflazione e variante Delta (Di mercoledì 14 luglio 2021) (Teleborsa) – Piazza Affari non si sposta dai valori della vigilia, in linea con i principali mercati di Eurolandia. A pesare sul sentiment degli investitori è la possibilità che l’inflazione aumenti troppo e in maniera non transitoria (con conseguenti reazioni delle banche centrali) olre che i timori sul dilagare della variante Delta. Intanto, la produzione industriale della zona euro è diminuita più delle attese a maggio. Da oltreoceano, sono in arrivo i dati sui prezzi alla produzione di giugno e quelli sulle scorte settimanali di prodotti petroliferi EIA L’Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,18. Lieve ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 14 luglio 2021) (Teleborsa) – Piazza Affari non si sposta dai valori della vigilia, in linea con i principali mercati di Eurolandia. A pesare sul sentiment degli investitori è la possibilità che l’aumenti troppo e in maniera non transitoria (con conseguenti reazioni delle banche centrali) olre che i timori sul dilagare della. Intanto, la produzione industriale della zona euro è diminuita più delle attese a maggio. Da oltreoceano, sono in arrivo i dati sui prezzi alla produzione di giugno e quelli sulle scorte settimanali di prodotti petroliferi EIA L’Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,18. Lieve ...

Advertising

sole24ore : Il calcio resta in Europa: l’Italia ai rigori batte l’Inghilterra. Dopo 53 anni di nuovo campioni… - davidefigoli : RT @dariomazzocchi: 'L’esistenza stessa del campionato europeo di calcio dimostra che Ue ed Europa non sono affatto sinonimi'. Stefano Magn… - SilviaPrato1 : RT @itsmwengo: L’Italia ormai da ore campione d’Europa, resta da chiederci solo una cosa: avremmo vinto senza Ma quale dieta? Probabilmente… - MAXITALY_69 : Segnate O passa il #GreenPass o #Italia resta l'unica in #Europa a non utilizzarlo come dovrebbe. - marcoboldin1 : RT @dariomazzocchi: 'L’esistenza stessa del campionato europeo di calcio dimostra che Ue ed Europa non sono affatto sinonimi'. Stefano Magn… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Europa resta L'Europa resta al palo. Focus su inflazione e variante Delta Teleborsa