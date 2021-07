La ditta intascava i canoni dei loculi invece di versarli al Comune | a processo il legale rappresentante

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : ditta intascava

corriereadriatico.it

In sostanza, laavrebbe dovuto fare da tramite tra i cittadini e l'amministrazione, occupandosi della riscossione del canone pagato per la concessione delle nicchie cimiteriali di uno stesso ...... Nunzio Ariano, intercettato mentreuna tangente di 10 mila euro nell'ambito dei lavori ... L'ingegnere 74enne si trovava nel Paese caraibico per conto dellaBonifica Spa di Roma. In ...ANCONA - Stando all’accusa, si sarebbe intascata i soldi relativi al canone di gestione dei loculi cimiteriali di Monte San Vito invece di riversarli nelle casse comunali. È ...Il caso del racket delle spiagge ai lidi di Comacchio. Stangata a Buzzi per il ricatto a imprenditori, 5 anni a Claudio Stella. Le minacce: «Pagate se non volete guai per lavorare» ...