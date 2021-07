Gelo tra De Laurentiis e Insigne: la mossa di Spalletti per stemperare gli animi (Di mercoledì 14 luglio 2021) Finito l'Europeo, in casa Napoli è il momento di pensare al futuro di Lorenzo Insigne. Il capitano azzurro aspetta una chiamata della società per discutere del rinnovo del contratto in scadenza nel giugno del 2022. Non ci sono stati contatti tra De Laurentiis e l'agente Vincenzo Pisacane e non è in programma ancora nessun incontro tra le parti. Il presidente Aurelio De Laurentiis non ha nemmeno sentito Insigne dopo la vittoria dell'Europeo con l'Italia. A scalfire il Gelo tra il presidente e il capitano, ci ha pensato Luciano Spalletti. Secondo quanto riporta l'edizione odierna del ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 14 luglio 2021) Finito l'Europeo, in casa Napoli è il momento di pensare al futuro di Lorenzo. Il capitano azzurro aspetta una chiamata della società per discutere del rinnovo del contratto in scadenza nel giugno del 2022. Non ci sono stati contatti tra Dee l'agente Vincenzo Pisacane e non è in programma ancora nessun incontro tra le parti. Il presidente Aurelio Denon ha nemmeno sentitodopo la vittoria dell'Europeo con l'Italia. A scalfire iltra il presidente e il capitano, ci ha pensato Luciano. Secondo quanto riporta l'edizione odierna del ...

