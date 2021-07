F1, George Russell: “A Silverstone non verrà annunciato nulla” (Di mercoledì 14 luglio 2021) George Russell esprime il proprio parere alla vigilia del Gran Premio di Gran Bretagna 2021, decima prova del Mondiale F1 2021. Il britannico non conosce ancora la squadra con cui gareggerà nel 2022, un nodo che Mercedes deve ancora sciogliere. Dopo aver confermato il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton la casa di Stoccarda si prepara per annunciare il proprio secondo pilota. Russell appare la scelta più logica, ma non è da escludere completamente una conferma del finnico Valtteri Bottas. Indiscrezioni sempre più insistenti indicano George Russell alla guida della Mercedes a partire dalla ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 14 luglio 2021)esprime il proprio parere alla vigilia del Gran Premio di Gran Bretagna 2021, decima prova del Mondiale F1 2021. Il britannico non conosce ancora la squadra con cui gareggerà nel 2022, un nodo che Mercedes deve ancora sciogliere. Dopo aver confermato il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton la casa di Stoccarda si prepara per annunciare il proprio secondo pilota.appare la scelta più logica, ma non è da escludere completamente una conferma del finnico Valtteri Bottas. Indiscrezioni sempre più insistenti indicanoalla guida della Mercedes a partire dalla ...

