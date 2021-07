Danni gravi dalla dad | uno su due termina le scuole impreparato

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Il Rapporto Invalsi: in molte regioni del Sud oltre la metà degli studenti non raggiunge la soglia minima di competenze in Italiano

La pandemia e la dad hanno fatto danni enormi sull'apprendimento dei ragazzi, soprattutto alle superiori. Il quadro emerge dal Rapporto Invalsi. Alle medie il 39% degli studenti non ha raggiunto risultati adeguati in italiano, il 45% in matematica. Alle superiori uno studente su due (44% in italiano e 51% in matematica) non raggiunge il livello base. Secondo quanto emerge dal Rapporto Invalsi, la pandemia e la Dad hanno fatto danni enormi sull'apprendimento dei ragazzi, soprattutto nelle scuole superiori. Il maltempo in Trentino ha colpito soprattutto in Valsugana, Valle dei Laghi e Alto Garda. Grandinate anche in Alto Adige, nella zona di Laives e nella Bassa Atesina.