Concorso dirigente tecnico | due prove scritte e una orale Riserva del 10% di posti per chi ha svolto incarico per 3 anni Le novità con il decreto sostegni bis VIDEO GUIDA

Il Governo ha posto la fiducia sul decreto sostegni bis presentato e discusso alla Camera. Adesso si attende il passaggio in Senato entro il 24 luglio. Fra le novità che riguardano la scuola c'è l'atteso Concorso per dirigenti tecnici. L'articolo Concorso dirigente tecnico, due prove scritte e una orale. Riserva del 10% di posti per chi ha svolto incarico per 3 anni. Le novità con il decreto sostegni bis.

