British Open 2021, Guido Migliozzi e Francesco Molinari pronti ad attaccare il Royal St. George (Di mercoledì 14 luglio 2021) I migliori giocatori del mondo del golf si preparano a dare il via all'ultimo major della stagione, con il 149esimo British Open che inizierà domani sullo storico percorso inglese di Royal St. George. Sarà la quindicesima volta che questo campo ospiterà il più importante evento europeo della disciplina, la prima dal 2011 quando Darren Clarke ha conquistato la vittoria e il suo unico titolo major della carriera. Naturalmente la grande maggioranza delle stelle del golf sarà pronta sul tee domani a Sandwich, anche se negli ultimi giorni ci sono state parecchie defezioni di peso che abbassano la qualità del field. Il campione ...

