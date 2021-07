Benitez | «Voglio vincere con l’Everton Minacce? Non mi preoccupano»

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Rafaè stato presentato in conferenza stampa come nuovo allenatore del. Ecco le sue dichiarazioni Rafaè stato presentato in conferenza stampa dal, di cui è diventato nuovo allenatore. L’ex tecnico di Intere e Napoli ha presentato la prossima stagione, rispondendo anche alledi un gruppo di tifosi dei Toffees. «Da allenatore, sono pronto a difendere il mio club contro tutto e tutti. E ora il mio club èe ne sono orgoglioso.fare bene qui e per me fare bene significa. ...

Everton, le parole del neo tecnico Benitez: 'Conquisterò i tifosi con i fatti'

erano arrivate anche delle minacce: vicino la sua abitazione era stato esposto uno striscione. Benitez chiama Koulibaly Come era prevedibile Rafa Benitez guarda in Italia per rinforzare il suo Everton. Il tecnico spagnolo, chiamato sulla panchina dell'undici di Liverpool al posto di Carlo Ancelotti.