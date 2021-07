Barbara Lezzi insulta Berlusconi e Parenzo sbotta: "Questo lo dice lei...". Troppo anche per lui | Video (Di mercoledì 14 luglio 2021) Ospite del programma In Onda, condotto in coppia da David Parenzo e Concita De Gregorio e trasmesso su La7, è Barbara Lezzi, ex militante tra le file del MoVimento cinquestelle. "Dove si collocherà ora all'interno del panorama politico?", chiede De Gregorio all'ex pentastellata. "Io adesso sono fortemente e convintamente all'opposizione", afferma Lezzi. "Sia di Conte che di Grillo?", la interrompe la conduttrice. "Di Questo governo", specifica Lezzi. "Io devo vedere il progetto che fanno. Restano nel governo? Io la fiducia a Questo governo non la do. E poi ho ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 luglio 2021) Ospite del programma In Onda, condotto in coppia da Davide Concita De Gregorio e trasmesso su La7, è, ex militante tra le file del MoVimento cinquestelle. "Dove si collocherà ora all'interno del panorama politico?", chiede De Gregorio all'ex pentastellata. "Io adesso sono fortemente e convintamente all'opposizione", afferma. "Sia di Conte che di Grillo?", la interrompe la conduttrice. "Digoverno", specifica. "Io devo vedere il progetto che fanno. Restano nel governo? Io la fiducia agoverno non la do. E poi ho ...

La7tv : #inonda L'attacco della ex 5 Stelle Barbara #Lezzi: 'Non voterò mai un governo partecipato da un partito fondato da… - lazanzaramemes : RT @La7tv: Ospiti di @concitadeg e @DAVIDPARENZO stasera a @InOndaLa7: @SPatuanelli, @ZanAlessandro, Barbara Lezzi, @EnricoMichetti, Massi… - carloras1 : RT @La7tv: #inonda L'attacco della ex 5 Stelle Barbara #Lezzi: 'Non voterò mai un governo partecipato da un partito fondato da un condannat… - talismanogiada : #riformacartabia Barbara Lezzi: i responsabili della strage del Ponte Morandi rimarranno forse impuniti ?? Sente… - La7tv : #inonda Barbara #Lezzi sulla scelta di Grillo di appoggiare il governo #Draghi e sulla riforma della giustizia appr… -